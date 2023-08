Chiunque si trovi nelle condizioni per poterlo fare (età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg,aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed ......Ana - Ugl esprime tutta laagli ambulanti di San Pantaleo e continua a seguire la vicenda assicurando come sempre piena assistenza sindacale. 'Il Comune ed il sindaco di Olbiahanno ...Recuperare il senso di umanità, riallacciare lafra popoli, condividere il dolore di chi ha perso gli affetti nel tentativo di crearsi ...i sentimenti di persone in carne ed ossa che...

La solidarietà non va in vacanza: ecco la promozione estiva Avis Brindisi – Brundisium.net