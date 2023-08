La Pupa e il Secchione | confermata la nuova conduzione | “Un tuffo nel passato”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo un anno di stop in seguito al flop registrato con l’edizione condotta da Barbara d’Urso, ora ad un passo dall’addio all’emittente, Lae ilsi prepara a ritornare sul piccolo schermo con unastagione. La conferma era arrivata già in occasione della conferenza dei palinsesti di casa Mediaset, ma adesso spuntano nuovi aggiornamenti. In particolare, gli autori hanno svelato la coppia che guiderà il reality. Insieme ad Enrico Papi arriverà Paola Barale. Lae il: unnelIl nuovo anno si aprirà con il ritorno de Lae il, il quale andrà in onda su Italia 1 a partire dal mese di marzo. L’obiettivo è quello di dimenticare il flop dell’edizione condotta da Barbara d’Urso, anno ...