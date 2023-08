La Promessa | anticipazioni settembre 2023 | il barone mette gli occhi su Teresa

La soap opera spagnola Laprosegue la propria messa in onda nel pomeriggio di Canale 5. Lesulle puntate in onda prossimamente, raccontano che Manuel de Luján (Arturo Sancho) si convincerà che Jana ...Lacontinua ad andare in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5 con grande successo. Ledelle prossime puntate che andranno in onda, rivelano che molto presto Pia porterà a ...Teresa viene incaricata di occuparsi di Eugenia a turno con Maria. Nel frattempo, Jana e Maria proseguono con il loro piano per diminuire le dosi dei farmaci della donna e la cosa sembra funzionare, ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 agosto 2023: Manuel scopre la verità. Deve sposarsi per salvare la tenuta ComingSoon.it

Dramma in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Deluso da un ipotetico "due di picche" della sua amata Jana Exposito (Ana Garces), Manuel ...Su Canale 5 arriva Maria Corleone la nuova fiction Taodue: tutto quello che c'è da sapere ...