La Promessa | anticipazioni choc | chi muore | la rivolta dei fan

(Di sabato 5 agosto 2023) Laè una soap opera che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori sin dalle prime puntate. Lein rete parlano di una morte inaspettata e tragica nelle prossime scene, con Manuel che partirà in aereo durante una notte di cattivo tempo, perdendo stabilità al mezzo e dando luogo ad una tragedia. Ma le sorprese non finiscono qui: lesvelano che Jana continuerà a progettare la morte del Barone, mentre Maria Fernandez cercherà di dissuaderla da Morte improvvisa su La: ecco cosa succederà Da sempre la serie televisiva Laè in grado di regalare sorprese ai suoi spettatori, affezionati al piccolo schermo già dalle prime puntate. E la prossima non sarà da meno:in rete parlano di una morte inaspettata nelle ...

Arrivano le ultimede Larelative al mese di settembre 2023. La trama relativa a Teresa entrerà nel suo momento più drammatico per poi lasciare spazio a un mistero. AdvertisementLa soap opera spagnola Laprosegue la propria messa in onda nel pomeriggio di Canale 5. Lesulle puntate in onda prossimamente, raccontano che Manuel de Luján (Arturo Sancho) si convincerà che Jana ...Lacontinua ad andare in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5 con grande successo. Ledelle prossime puntate che andranno in onda, rivelano che molto presto Pia porterà a ...

La Promessa, anticipazioni, trame e spoiler dal 7 al 13 Agosto 2023 Napolike.it

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole A La Promessa giungerà Martina, la figlia di Ferdinando e dunque cugina di Leonor. Le due ragazze sono sempre state in contatto attraverso le lettere e ...L'appuntamento con La Promessa promette grandi colpi di scena per Jana: la domestica della soap si ritroverà a fare i conti con un terribile incidente che avrà come protagonista il suo amato Manuel e, ...