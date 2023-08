La Premier League pronta a chiedere l’intervento della Fifa sul mercato dell’Arabia Saudita Daily Mail

(Di sabato 5 agosto 2023) Le parole di Klopp e di Guardiola hanno fatto centro anche se suonano un po’ come lacrime di coccodrillo. Secondo il Daily Mail infatti, la Football Association, e per proprietà transitiva anche la, chiedono alladi intervenire sull’Arabia Saudita. Il fatto che ilsi nel paese Arabo si chiuda il 20 di settembre è un rischio troppo grosso per i club diche potrebbero vedere le loro importanti pedine con la valigia in mano a campionato già bello che iniziato. Scrive il tabloid inglese: “I clubsono pronti a fare pressioni sullaper anticipare la scadenza del trasferimentoSaudita ed evitare che i club vengano saccheggiati dei giocatori dopo la ...

Il Manchester City di Pep Guardiola, detentore die FA Cup, sfida l'Arsenal dell'allievo Mikel Arteta, protagonista lo scorso anno di un'entusiasmante battaglia per il titolo fino alle ...... da questo punto di vista, la bacheca di Ranieri ha diverse soddisfazioni come allenatore (impossibile dimenticare il successo, con il Leicester, in) mentre da giocatore non è riuscito ...... ha spiegato la giornalista, ' aveva raggiunto un accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 15 - 20 milioni, ma i l giocatore preferiva andare in. C'era l'interesse del ...

I soldi della Premier League stanno tenendo in piedi il mercato della Serie A Undici

Il difensore Josko Gvardiol è un nuovo giocatore del Manchester City. L'ex Lipsia ha firmato un contratto di 5 anni ...Con la partenza di Gaetano Castrovilli (direzione Premier League), la Fiorentina ha messo gli occhi su Tommaso Baldanzi per sostituirlo. Classe 2003 dell'Empoli, il giovane talento è tra i più promett ...