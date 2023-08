La preda perfetta | come finisce il film?

(Di sabato 5 agosto 2023) IlLacon Scudder che torna a casa e trova TJ addormentato sul divano e nota un disegno che TJ ha fatto di se stessosupereroe, con una falce sul suo costume che rappresenta la sua anemia falciforme. Scudder torna in casa e trova Albert scomparso. Scende in cantina e vede il cadavere di Kenny sulle scale (il che implica che Albert ha ucciso Kenny). All’improvviso Albert cerca di strangolarlo da dietro con un filo di metallo. Dopo una lotta a colpi di tavolo, Scudder sovrasta Albert e lo colpisce con il taser. Alla fine lo uccide con un colpo di pistola alla testa. Poco dopo, la polizia arriva sulla scena del crimine mentre Scudder osserva da lontano. La(A Walk Among the Tombstones) è unthriller ...

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 5 Agosto 2023 La(Azione, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Scott Frank, con Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney ...IT 22:17 - INCONTRERAI L'UOMO DEI TUOI SOGNI - 2 PARTE 23:10 - BEETLEJUICE - SPIRITELLO PORCELLO - 1 PARTE Iris 19:01 - I 3 DELL'OPERAZIONE DRAGO 21:00 - LA- A WALK AMONG THE ...Se siete inai dubbi e non sapete come indossare la vostra amata minigonna, lasciatevi ispirare da questi ... slingback coordinate e it - bag total white è semplicemente, parola di trend ...

"La preda perfetta", tra i migliori film con Liam Neeson Liberoquotidiano.it

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 5 Agosto 2023 La preda perfetta (Azione, Thriller) in onda su Iris alle ore 21, un film di Scott Frank, con Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, ...