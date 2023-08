La più ricca estensione di contratto firmata nella Nba

Leggi su agi

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - Anthony Davis ha raggiunto un accordo per un'contrattuale di tre anni, per un totale di 186 milioni di dollari, con i Los Angeles Lakers. È la piùdi sempre per il campionato cestistico americano. Il 30enne andrà a percepire 62 milioni di dollari all'anno. Le cifre sono state anticipate da ESPN e dal giornalista, sempre ben informato, Adrien Wojnarowski. ESPN story on Lakers star Anthony Davis agreeing to a three-year, $186M extension— richest annual in NBA history: https://t.co/iyyD9hIlLJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023 Una volta che sarà completato, l'accordo legherà Davis ai Lakers fino al 2028 per un compenso totale (in essere più) di 270 milioni di dollari. Davis, che ha avuto un ruolo fondamentalevittoria del titolo nel ...