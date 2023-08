La pioggia delude il fiume di gente | ma la festa continua | arriva Giusy Ferreri

Leggi su anteprima24

Un grande successo di pubblico registrato ieri sera per lo spettacolo di Nostalgia 90 a Montemiletto, purtroppo interrotto a pochi minuti dall'inizio dalle avverse condizioni meteorologiche. Ma il sindaco Massimiliano Minichiello guarda il bicchiere mezzo pieno: "Dopo tanti anni, si e' riusciti finalmente nell'intento di mettere tutti insieme e coinvolgere tutti, ogni fascia di età, in una serata di puro divertimento nella cornice del nostro bellissimo paese. Rimane l'amaro in bocca e la grande delusione di non aver visto concludere una serata che aveva tutti i presupposti per rimanere indimenticabile, ma orgogliosi di aver registrato finalmente una Comunità unità nel voler condividere insieme quanto desiderato. Si ringraziano le tantissime persone che ieri sera hanno scelto di venire a Montemiletto e, non per ultimo, le Autorità, le ...