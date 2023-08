«La pagina @maisonmargot__ è in primis una rivincita per me stessa»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 5 agosto 2023) A volte nella vita la cosa più importante che si può fare è riuscire a reinventarsi, trovare il modo di sfruttare una propria ossessione e le cose che facciamo in maniera naturale, senza programmi. Margot Borgonetti ha 26 anni e viene dalla provincia di Pisa. Sui social tutti la conoscono come la creatrice del profilo @maisonmargot ,lifestyle incentrata sull’home decor, la sua grande passione. Come ci racconta, nella sua vita la sua attività social è strettamente connessa alla sua vita offline e ai suoi interessi personali: «Sono sicuramente collegati. Io faccio l’agente immobiliare e il mio profilo parla principalmente di casa mia. Diciamo che mi è sempre piaciuto il mondo delle case e degli immobili in generale». LEGGI ANCHE > Agente immobiliare nella vita, sui social @maisonmargot : storia di Margot, che alle Barbie faceva acquistare castelli ...