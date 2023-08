La nuova funzione di WhatsApp che cambia le conversazioni | l’hai provata?

Leggi su howtodofor

(Di sabato 5 agosto 2023) Con questa, chattare sunon sarà mai stato così semplice: non crederai ai tuoi occhi! Uno dei pregi diè che nel corso degli anni ha cercato di stare sempre non solo al passo coi tempi, ma anche con le esigenze dei propri utenti, motivo per cui resta – malgrado ce ne siano davvero tantissime – l’app di messaggistica più usata al mondo. Sarà per comodità o abitudine, fatto sta che convince al punto da aggiornarsi in continuazione carpendo in tempo utile tutte le richieste possibili e immaginabili, nonché modifiche. Quando ancora non era così diffusissima l’app, infatti, era possibile controllare l’ultimo accesso di un’altra persona generando non poca ansia. Ma non solo. Diciamo pure come questo senso di malessere sia aumentato a dismisura quando sono state introdotte le ...