La legge sull’oblio oncologico e la regola dei 10 anni | «Così non potrò adottare un bambino»

(Di sabato 5 agosto 2023) Lasull‘oblioapprovata all’unanimità alla Camera è una svolta mancata. Perché costringe i malati ad aspettare diecidopo la guarigione prima di tornare alla vita normale. E impedisce a chi ha avuto un tumore di riprendersi la sua vita e la sua normalità. A dirlo è Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello che ha avuto un cancro al seno e adesso ha il sogno di diventare madre. Ma non può, o meglio non potrà subito. Perché proprio lale impone di aspettare diecidalla guarigione prima di poterlo fare. In un commento su La Stampa Marconi spiega che è rimasta per nove ore in sala operatoria e ha vissuto per mesi con una cannula lunga 41 centimetri in vena. «Ho perso i capelli, non ho dormito notti intere per la nausea, il caldo, il dolore alle ossa. Sono stata ...