La fuga dal caro estate in Puglia | il record storico di partenze verso l’Albania

(Di sabato 5 agosto 2023) Che lastia guardando con sempre più interesse al turismo di lusso non è una novità. Ieri, Vito Vergine – titolare del lido Maldive del Salento a Pescoluse e presidente del Sindacato italiano balneari di Lecce – aveva detto che i rincari dei prezzi in regione hanno proprio questo obiettivo: selezionare la clientela. Una strategia che però ha prodotto un effetto collaterale non indifferente: ladei turisti italiani all’estero. A raccontarlo è l’edizione locale di Repubblica, che ha raccolto alcuni dati sull’andamento dei flussi turistici in. Da una settimana i collegamenti da Bari a Durazzo – in Albania – sono raddoppiati e un quarto dei passeggeri è italiano. Per il mese di luglio, i gestori dei lidi inhanno denunciato un calo delle presenze del 20%. Un dato a cui fanno da contraltare i ...