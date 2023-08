La frase di Trezeguet sull' Inter che fa impazzire i tifosi della Juve

(Di sabato 5 agosto 2023) Lo ha ammesso anche lui: sarà per sempre un idolontus . David, per 10 anni in bianconero, ha segnato una pagina importantestoria recententina. Dai primi scudetti fino ...

Lo ha ammesso anche lui: sarà per sempre un idolo della Juventus . David, per 10 anni in bianconero, ha segnato una pagina importante della storia recente juventina. Dai primi scudetti fino alla permanenza in B, un amore che non è mai passato e ancora oggi ...C'eravamo tanto amati. Lacalza a pennello per descrivere il rapporto tra Andrea Agnelli e Antonio Conte . Due juventini ... La Juventus della vecchia guarda, da Del Piero apassando per ...È stato proprio l'acquisto di Vlahovic a cambiare le carte in tavola da quelladell'ottobre ... dietro solo a David(171) e John Hansen (124); Nella classifica che comprende tutti i ...

Il francese ha risposto alle domande dello youtuber argentino Ezzequiel. Da Del Piero a Lippi: ecco cosa ha detto ...