La flat tax che piace ai poveri e non piace ai miliardari

(Di sabato 5 agosto 2023) Quante critiche allatax, latax che non c’è! Il centrodestra la vuole, ma non dice come la vuole. E l’opposizione sostiene che favorisce i ricchi a danno dei. Vero o falso? Dipende da come si scrive la legge. Il diavolo si trova sempre nascosto nei dettagli. Nella logica dellatax, quella vera, quella inventata da Milton Friedman (nella foto), scompaiono le detrazioni. La cosa dà fastidio non ai poveracci, che possono detrarre poco o niente. Dà fastidio ai ricchi, alle grandi aziende, alle multinazionali che detraggono tutto. Latax di Reagan, che si dimostrò utile a chi guadagnava poco e alle casse dello Stato, che videro aumentare le entrate, fu abolita dalo Bush padre per accontentare i colleghi. Da allora, i ...