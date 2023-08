La delega fiscale è legge Meloni | “Meno tasse | fisco più giusto ed equo | riforma attesa da 50 anni

(Di sabato 5 agosto 2023) Il disegno diper la, con il via libera definitivo arrivato dall’aula della Camera con 184 voti a favore e 85 contrari. Tra i 184 voti favorevoli, oltre a quelli della maggioranza ci sono anche quelli del Terzo Polo. Si conclude così il lavoro della Camera prima

Anche la premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione definitiva dellaha voluto esprimere la sua soddisfazione: "Sono molto soddisfatta dell'approvazione della. Una ...Per ora il Parlamento ha concesso unaquasi in bianco". Carlo Cotterlli, direttore dell'... in un'intervista a Repubblica si esprime sulla riformaapprovata ieri alla Camera. La flat tax,...FISCO, LEO: UNA RIFORMA STORICA ATTESA DA OLTRE 50 ANNI 'L'approvazione odierna dellarappresenta un risultato storico, siamo di fronte ad una riforma epocale che l'Italia aspetta da ...

Fisco, la Camera dei Deputati ha approvato la legge delega per la riforma fiscale. Ecco cosa prevede RaiNews

"Più che delega fiscale la chiamerei delega in bianco agli evasori, è un festival di condoni e scudi fiscali". Cosi il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista a Fanpage. "E ...Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa votano contro. Il governo ha ora 24 mesi per attuare i 23 articoli del decreto, la premier: provvedimento storico ...