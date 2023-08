(Di sabato 5 agosto 2023) Inviata da Andrea Chiappetti - Gentile Ministro dell'Istruzione e del merito Professor Giuseppe Valditara e Carissimi Sindacati Scuola, faccio seguito alle scelte effettuate dall'algoritmo nonché dal sistema istruzione messo in piedi da Voi e dai Vostri collaboratori per sottolineare la sciagurata realtà dove di meritevole, ancora una volta, non c'è nulla. L'articolo .

Per Pettinari una '' a danno dei residenti che non la meritano, chiosa. 'La Regione Abruzzo ... Pettinari sottolinea come nessuna amministrazione si sarebbe mai occupatacase popolari di via ......definire queste operazioni immobiliari se non una sorta di speculazione o di vera e propria... Eppure, l'ingordigia dell'uomo eamministrazioni non si ferma. Italia Nostra deposita accessi ...Auto danneggiata dalla grandine...e multata "Oltre al danno, la". A parlare è Tiziano ... "Sono per il rispettoregole, ma mi aspettavo un po' di tolleranza da parte della Polizia locale ...

La beffa delle GPS ADSS: riflessioni di un docente. Lettera Orizzonte Scuola

SILVERSTONE - Alex Marquez, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, porta a casa la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 sul tracciato di Silverstone, alle sue spalle la Ducati Mooney ...La francese Julie Bego, 18 anni, ha vinto il Mondiale juniores femminile, 70 km e cinque giri del circuito cittadino di Glasgow, la prova che ha aperto il calendario delle gare in linea. Pioggia batte ...