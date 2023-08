Kiev | ' i porti russi nel Mar Nero sono zona a rischio guerra'

L'avviso ufficiale pubblicato dal Servizio idrografico di Stato ucraino dichiara l'area marina di seirussi nel Mar Nero come zona a rischio di guerra. "Zona a rischio di guerra.Area marina delle rade interne ed esterne deidi Anapa, Novorossiysk, Gelendzhyk, Tuapse, ... Il capo del servizio di sicurezza di(Sbu) ha consigliato ai russi di "lasciare le acque ...05 ago 14:47 Attaccata una petroliera russa vicino al ponte di Crimea - VIDEO 05 ago 14:25: irussi sul Mar Nero sono "zona a rischio guerra" L'avviso ufficiale pubblicato dal Servizio ...

Kiev: "I porti russi nel Mar Nero sono zona a rischio di guerra" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

L'avviso ufficiale pubblicato dal Servizio idrografico di Stato ucraino dichiara l'area marina di sei porti russi nel Mar Nero come zona a rischio di guerra. "Zona a rischio di guerra. Area marina ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 528. A Gedda iniziano i colloqui, voluti dall'Arabia Saudita, per cercare una soluzione diplomatica al conflitto. Ma al tavolo non è presente la Russia. Kiev avve ...