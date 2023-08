Kata scomparsa a Firenze | arrestato lo zio | perquisiti i genitori

(Di sabato 5 agosto 2023) Potrebbe essere arrivata una prima svolta nelle indagini sul caso di Mialeya Chicclo Alvarez, detta, la bimba di 5 annilo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor, di. Nella mattina di oggi, sabato 5 agosto sono scattati gli arresti per quattro persone, tra cui lo zio materno della bambina. I reati contestati sono estorsione, tentata estorsione e rapina, commessi tra il novembre del 2022 e lo scorso maggio, nonché di tentato omicidio e lesioni gravi commesse il 28 maggio, quando secondo quanto ricostruito all’Astor vi fu un raid punitivo nei confronti di alcuni occupanti. Nello specifico, i quattro indagati, avrebbero attuato un primo pestaggio con mazza da baseball, minacciando di morte una coppia di connazionali ove non avessero lasciato la stanza I reati contestati sono risultati ...

Tra questi lo zio materno della piccola Mia Kataleya Chiclo Alvarez, la bambina il 10 ... Oltre allo zio sono stati perquisiti i genitori della piccola per un totale di dieci decreti di ... l'immobile che era occupato quando scorso 10 giugno è una bambina di quattro anni di nome. Tra i destinatari delle misure disposte dal gip c'è anche lo zio materno della bimba.

C'è una svolta nel caso di Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno dall'ex hotel Astor di Firenze dove viveva con... La piccola, sparita dall'ex hotel Astor dove viveva con la famiglia, non si trova più dal 10 giugno. Lo zio della piccola e i genitori coinvolti in una indagine sul presunto racket degli "affitti"