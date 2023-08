Kata scomparsa a Firenze | arrestato lo zio e perquisiti i genitori | “Coinvolgimento nel racket degli affitti”

(Di sabato 5 agosto 2023) DiAlvarez, la bambinalo scorso 10 giugno, ancora non ci sono tracce e questa mattina gli uomini della squadra mobile hannolo zio della bambina insieme ad altri tre uomini: per loro l’accusa è di essere i responsabili di un raid punitivo nei confronti di due pers

Eseguite 10 perquisizioni, anche familiari della bambina peruviana svanita nel nulla lo scorso 10 giugno Svolta nel giallo delladella piccola, la bimba svanita nel nulla a Firenze lo scorso 10 giugno. Quattro misure cautelari , emesse dal giudice per le indagini preliminari di Firenze, su richiesta della Dda, ...Quattro arresti in carcere per il racket degli affitti nell'ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kataleya Alvarezdal 10 giugno, sono stati eseguiti dalla polizia di Stato in base a una ordinanza di custodia cautelare emes...Le indagini, nell'ambito dell'inchiesta sulla sparizione della bambina, riguardano l'episodio dello scorso 28 maggio, quando un occupante ecuadoregno precipitò da una finestra dell'immobile per ...

Kata scomparsa a Firenze: arrestato lo zio, perquisiti i genitori Corriere Fiorentino

I quattro arrestati sono tutti peruviani. Lo zio materno di Kata è l'ultimo ad avere visto la bambina prima della scomparsa secondo le ricostruzioni disponibili finora sulla vicenda del rapimento. Gli ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha dato esecuzione questa mattina a quattro misure di custodia cautelare, ...