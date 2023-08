Kane prova a “comprarsi” il trasferimento al Bayern Monaco

(Di sabato 5 agosto 2023) L'attaccante potrebbe compensare la differenza di 20 milioni di euro rinunciando al contratto. Così, il Tottenham lo lascerebbe partire in direzione Germania

In particolare, Harryavrebbe un totale di 24 milioni di euro da riscuotere dal Tottenham. Rinunciando a questa cifra, possibilità riportata da Sport bible , andrebbe a pareggiare i conti e ...Tuchel evita la domanda su. A che punto sono le trattative "Forse dovremmo passare ... Al momento, Yann è il nostro portiere e Manuel Neuera venire torna presto".Bayern Monaco -, incontro col Tottenham L'interesse del Bayern versoè stato più volte confermato anche dal presidente Hernert Hainer , che più volte ha espresso la sua volontà di voler ...

Le grandi manovre sul calciomercato si svilupperanno ad agosto, con i top club pronti a una battaglia all'ultimo rilancio per accaparrarsi i migliori attaccanti in circolazioni. Il ...