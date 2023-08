Kamada | «Sono molto felice di aver firmato con la Lazio»

(Di sabato 5 agosto 2023) Daichi, nuovo acquisto della, ha parlato attrso il proprio profilo Instagram ufficiale dopo il sio arrivo in biancoceleste Daichi, nuovo acquisto della, ha parlato attrso il proprio profilo Instagram ufficiale dopo il sio arrivo in biancoceleste. PAROLE – «dicon ladi festeggiare il mio compleanno qui a Roma. Grazie per tutto l’amore e per gli auguri di compleanno. Forza».

È stata una giornata lunga quella di ieri per Kamada, ma alla fine la firma sul contratto è arrivata. Il centrocampista adesso attende solo il via libera per allenarsi con la Lazio, che nel frattempo ...L’attaccante danese è atteso a Roma domani e lunedì effettuerà le visite mediche: tutti i dettaglli del prossimo colpo ...