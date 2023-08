Juventus | Giuntoli piazza il colpo | arriva dal Liverpool

23 anni e tanta fame, voglia di. In questa stagione potrebbe dire e dare tanto!' e poi: '... ma si vuole farla passare come la panacea del bilancio Juve.' C'è chi scrive: 'Secondo me,...Commenta per primo Prime indicazioni per la nuovadi Massimiliano Allegri, rientrata dalla tournée in America dopo le gare contro Milan e Real Madrid. Nel frattempoè al lavoro sul mercato in uscita : continuano i contatti col ...Timothy Weah si è già preso la, sia in campo che fuori: l'americano ha parlato dei suoi compagni e stravede per due ... Ma prima Manna e poihanno comunque pescato bene, almeno a ...

Calciomercato Juve, perso Kessie: Giuntoli tira fuori il nome a sorpresa Juventus News 24

Contatto tra Juventus e Arsenal per un calciatore bianconero. L'offerta è di quelle importanti e difficili da rifiutare ...Cambiaso è una delle scoperte più liete della tournée americana, la Juventus rifiuta le offerte di Milan, Lazio e altri club: le ultime ...