Juve | scambio Vlahovic-Lukaku | la situazione

Tra Juventus e Chelsea infatti potrebbe esserci undi attaccanti: " Ladovrebbe tenere Dusan. Se sta bene fa 25 gol a campionato, nel 2022 - 23 ne ha segnati 14, un miracolo nelle sue ...Poi mostra il suo nome Proprio l'uomo al centro del mercato (e dellocon Lukaku) trova il ... Ha esultato mostrando il proprio nome scritto sulla maglietta e il numero 9- REAL MADRID 3 - 1,...... per Vlahovic è sempre in piedi l'ipotesi di unocon Lukaku e l'agente di Leonardo Bonucci sta lavorando per cercargli una nuova sistemazione. FACUNDO GONZALEZ - Nei prossimi giorni la...

Juve: scambio Vlahovic-Lukaku difficile, Giuntoli si cautela con Morata - Sportmediaset Sport Mediaset

Andrea Losapio ha fatto il punto sulla Juventus soffermandosi sulle operazioni di mercato del club: 'La Uefa ha fatto un favore ai bianconeri'.Vlahovic Juve, non solo il Chelsea: Real Madrid e Tottenham in corsa! L’indiscrezione sul serbo e tutti gli aggiornamenti Non solo il Chelsea in pressing su Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da ...