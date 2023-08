Juve | manca l’accordo con il Monaco per Zakaria

(Di sabato 5 agosto 2023) Denisin uscita dalla: i bianconeri chiedono 20 milioni e sul centrocampista c’è il, ma non c’è ancora l’intesa Laè al lavoro in uscita per sfoltire la rosa e tra gli esuberi c’è anche Denis. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista svizzero è sempre nel mirino del. A differenza di quanto circolato nelle scorse ore, infatti, non c’è ancora un accordo sulle cifre per il suo passaggio nel club del Principato. La richiesta resta sempre di 20 milioni di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

... con l'obiettivo di rientrare in corsa per uno scudetto che a Torinoormai da troppo tempo. ... Moretti: 'Allegri non ci ha capito niente lo scorso anno'A proposito delle difficoltà delladi ...La trattativa con la Juventus è in fase molto avanzata anche sel'accordo definitivo tra le ... Ascolta ', trattativa in fase avanzata con il Monaco per Zakaria: le cifre per una super ...Laha bisogno di rigore, di ritrovare spirito di unità, compattezza e disciplina che si è smarrita.un capo e non è Allegri, né Giuntoli, né Ferrerò né Scanavino'. Per Damascelli, l'uscita ...

Zakaria al Monaco, ok della Juve: manca solo il sì del giocatore JMania

In casa Juventus si continua a parlare della posizione di Massimiliano Allegri, che qualcuno ha chiaramente definito "un'anomalia".Massimiliano Allegri attende i rinforzi giusti i vista dell'inizio della stagione ormai alle porte. Servirà un cambio di registro ...