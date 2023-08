Juve | dopo Zakaria tocca a Pellegrini | aspetta la Lazio | ma la distanza è ampia

Al 15' un gran lancio del centrocampista brasiliano, ex, aveva permesso a Nico Gonzalez di ... Pasalic accorcia le distanze al 35', mal'intervallo Fofana chiude i conti (51'). Battuto anche l'...... l' Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di un attaccante che possa rimpolpare il reparto offensiva, orfanoil 'tradimento' di Romelu Lukaku , sempre più vicino alla. L'involontario ...Non sarà Kessié il rinforzo per il settoreche il Barcellona aveva trovato l'intesa economica ... Lavaluta altri giocatori, sono due i nomi che piacciono: De Paul dell'Atletico Madrid e ...

Yildiz ringrazia gli USA dopo il tour Juve: lo speciale messaggio Juventus News 24

Traditore, affarista, cacciatore di contratti, sovrappeso. Così è stato dipinto Romelu Lukaku da quando ha rotto con l'Inter e ha iniziato a flirtare con la Juventus. Il ...I bianconeri avrebbero voluto portare il centrocampista a Torino, ma l'offerta dall'Arabia Saudita ha cambiato le carte in tavola ...