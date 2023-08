Juve | asse di mercato con la Salernitana | contatti per Miretti e altri due giocatori

(Di sabato 5 agosto 2023) Prime indicazioni per la nuovantus di Massimiliano Allegri, rientrata dalla tournée in America dopo le gare contro Milan e Real...

Scambio Vlahovic - Lukaku:e Chelsea proseguono, ma il serbo piace anche a Real e Bayern Molto passa dall'Torino - Londra, con Juventus e Chelsea al lavoro per concretizzare lo scambio tra ...Un percorso che il giovane classe 2004 potrà fare in futuro, se ladecidesse di sondare ancora di più il terreno e sconfiggere la concorrenza del Chelsea , visto che Todd Boehly è proprietario ...11.30 - Oggi sarà una giornata calda lungo l'- Genoa: è in programma un incontro per Koni De Winter ( QUI I DETTAGLI ) 11.20 - Il club spagnolo della Real Sociedad ha ufficializzato l'...

Asse con la Juve: Salernitana in pole per Gonzalez. Piace sempre ... SalernitanaNews.it

Io sono aperto a tutto e ho tanta voglia di migliorare, ecco perché mi piace molto stare alla Juventus". "McKennie Felice di giocare con lui. Locatelli Un piccolo Pirlo" Contro il Real Madrid l'asse ...Timothy Weah a Gazzetta: "Juve, puntiamo al massimo da esterno sono più a mio agio. Posso fare più ruoli Allegri mi dà tanti consigli sulla fase difensiva, ...