Judo | Masters Budapest 2023 | seconda giornata senza acuti per l’Italia

(Di sabato 5 agosto 2023)deludente per i colori azzurri aldi, evento del World Tour diriservato solo ai primi 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso, con in palio punti pesanti in ottica qualificazione olimpica a Parigi 2024. Sui tatami della László Papp Arena si sono disputate quest’oggi la -73 e -81 kg maschile, oltre alla -63 e -70 kg femminile. La prima brutta notizia odierna in casa Italia è legata al forfait di Giovanni Esposito, che non si è presentato sul tatami per affrontare il suo match di primo turno nei -73 kg contro il kazako Daniyar Shamshayev. Nella stessa categoria, il vice-campione del mondo in carica Manuel Lombardo è uscito di scena al debutto (ippon al Golden Score) per mano del tagiko Behruzi Khojazoda, che ha poi raggiunto a ...