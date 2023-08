Jorginho vuole lasciare l’Arsenal | c’è il Fenerbahce sull’ex Napoli

(Di sabato 5 agosto 2023) Secondo quanto riportato da Trt Spor,avrebbe comunicato aldi voleril club in questa sessione di mercato estiva. Su di lui c’è il club turco del: “Il, cherafforzare il centrocampo, ha messo la stella azzurra sulla sua agenda. Ilha chiesto ali termini del trasferimento per, chei Gunners., che si è trasferito aldurante lo scorso mercato invernale ha fatto 16 presenze ufficiali, contribuendo con 1 assist”.ha ora preso Rice nel suo ruolo, quinditroverebbe meno spazio nella prossima ...

L'Arsenal si separerebbe daanche al costo di incassare la stessa cifra spesa per acquistarlo dal Chelsea, ossia 12 milioni.L'Italia naviga tra passato e futuro. Roberto Mancini nonusare la semifinale di Nations League contro la Spagna (la gara è in programma domani alle 20.composto dal trio Barella -- ......ripetersi con il Cesena . Dopo un avvio di campionato in salita è iniziata la riscossa con ... come il calcio di rigore sbagliato dacontro la Svizzera, hanno penalizzato oltremodo la ...