Italia | spiagge e città d’arte | le dieci mete scelte dai vip per le loro vacanze

Leggi su 361magazine

(Di sabato 5 agosto 2023) L’è una meta ambita dai vip per leestive: dallealle, ecco dove trascorrono le ferie le celebrità L’è una meta ambita dai vip di tutto il mondo. Non mancano infattimeravigliose edi montagna e soprattutto leda visitare. Stilando una classica, andiamo a scoprire lepiù ambite dai vip per leestive. Simona Ventura, Samantha De Grenet, Manuela Arcuri, Claudia Galanti, Anna Falchi, giusto per citarne alcune, scelgono per lePorto cervo, cuore della costa Smeralda, in Sardegna. Non è un caso che vengano avvistati ...