(Di sabato 5 agosto 2023) L’affronterà lanelladimaschile alle, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. L’appuntamento è per lunedì 7 agosto (ore 14.00) a Chengdu (Cina), dove la nostra Nazionale andrà alla caccia della medaglia d’oro. Gli azzurri cercheranno di emulare il risultato ottenuto quattro anni fa a Napoli, quando sconfissero proprio i biancorossi nell’atto conclusivo. Dopo aver sconfitto Argentina e Cina, l’ha tutte le carte in regola per completare la missione e raggiungere il risultato di prestigio. Riflettori puntati sugli schiacciatori Giulio Magalini e Francesco Recine, sull’opposto Lorenzo Sala, sul palleggiatore Paolo Porro, sui centrali Marco Vitelli e Lorenzo Cortesia, sul libero ...

...00 ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE Toftir - Fuglafjordur 17:00COPPACatanzaro - Foggia ...30 PERU LIGA 1 - CLAUSURA Binacional - Sport Boys 22:15EKSTRAKLASA Rakow - Warta 0 - 1 (*) ...... in special modo l'Ucraina e gli stati che ne supportano la difesa contro l'invasione russa, tra cui Estonia, Lettonia, Lituania,, Slovacchia, Norvegia, Finlandia,, Regno Unito e Stati ...Bogdan, da tutti chiamato Boo, nasce in, è adottato da genitori olandesi con cui, nel 1993 ,si trasferisce inacquisendo, con il tempo, cittadinanza italiana. Nel 2008 Boo è vittima di ...

Italia-Polonia, Finale volley Universiadi 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

La nazionale italiana è guidata da Mancini; l'allenatore è stato in grado di vincere l'ultimo Europeo con gli azzurri.torneranno in campo per fronteggiare la Polonia (capace di imporsi sull’Iran per 3-0), andando a caccia della medaglia d’oro: sarà il revival della sfida che anche quattro anni fa a Napoli mise in ...