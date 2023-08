Italia-Cina oggi in tv | amichevole basket | orario | programma | streaming | dove vederla

(Di sabato 5 agosto 2023) L’Italaffronta, sabato 5 Agosto, lanella finale della TrentinoCup in svolgimento a Trento (palla a due alle ore 20:30). Gli Azzurri hanno faticato più del dovuto per piegare la resistenza della Turchia nella prima semifinale di ieri (90-89 dopo un overtime), con lache invece ha battuto Capo Verde nella partita del tardo pomeriggio col punteggio di 86-66. Tra le fila degli Azzurri segnali positivi da Simone Fontecchio – autore di ben 21 punti – e da Nicolò Melli (9), con Matteo Spagnolo che ha mostrato tutte le sue doti da playmaker. Dopo la partita odierna per l’ci sarà il torneo dell’Acropolis la settimana prossima,Datome e compagni affronteranno due Nazionali di tutto rispetto quali la Serbia e la ...

...la, mentre l'Occidente protesta per l' ennesima condanna inflitta da un tribunale russo ad Alexej Navalny. La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Quel pugno di tank che difenderà l'I ..., vescovi decisi dal governo La procedura del 2018 prevedeva invece l'intesa preventiva Meloni ... All'interno di Fratelli d'continua a salire la tensione sui rapporti con la magistratura. ...Tutto è bene quel che finisce bene, però non si capisce cosa c'entrasse l'con questo Patrick ... America enon vogliono alimentare un confronto militare diretto ma vogliono farlo... Il ...

Cosa succede se l'Italia esce dalla Nuova via della seta: Dalla Cina non ci saranno ritorsioni Fanpage.it

La stessa Cina eterna (quella che ha quasi il monopolio della «filosofia ... «Pensate agli affari vostri e il resto vi sarà dato per soprappiù». Papà, mi spieghi l'Italia Certo cara, vieni qui… ...A Manchester, in Gran Bretagna, va in archivio la quinta giornata di finali dei Mondiali 2023 di nuoto paralimpico: l'Italia conquista ben 5 medaglie, con 3 ori e 2 argenti, portando il totale a 17 or ...