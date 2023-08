ISTAT | l’economia italiana peggio degli altri Paesi UE

Leggi su zon

(Di sabato 5 agosto 2023) Un fattore davvero molto difficile da fronteggiare per l’Italia e per Giorgia Meloni. L’inchioda la premier., infatti, secondo le analisi, sta andandorispetto a quella dei suoi conterranei europei. Nella nota mensile divulgata pochi giorni fa dall’Istituto, si sottolinea come, tra aprile e giugno, la crescita del PIL fosse diminuita dello 0,3%. Ora le ultime analisi effettuate hanno ribadito queste stesse stime. “Nel secondo trimestre,ha registrato un risultato inferiore agliprincipali partner europei. Il PIL è diminuito dello 0,3% in termini congiunturali, portando la variazione acquisita per il 2023 a 0,8%.” ha dichiarato l’. Insomma, l’Italia cresce in modo molto più lento ...