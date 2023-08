(Di sabato 5 agosto 2023)a 25, in, iconfermati di infezione da West Nile(Wnv,del) nell’uomo dall’inizio di maggio . Lo rileva l’ultimo bollettino dell’ Istituto superiore di sanità aggiornato al 2 agosto . Ierano 6 nel precedente bollettino aggiornato al 26 luglio. Di questi, 15 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (4 Piemonte, 4 Lombardia, 7 Emilia Romagna),...

Iss, salgono a 25 i casi di febbre del Nilo in Italia. Il virus circola anche in Sicilia Gazzetta del Sud

Salgono a 25, in Italia, i casi confermati di infezione da West Nile Virus (Wnv, febbre del Nilo) nell'uomo dall'inizio di maggio . Lo rileva l'ultimo ...