Ischemia | tipologie | fattori di rischio | sintomi e terapia

(Di sabato 5 agosto 2023) L’ossigeno è indispensabile per la vita, come anche per il benessere degli organi e dei tessuti del nostro organismo. Una volta inspirata, l’aria, ricca di ossigeno, giunge ai polmoni, dove entra in contatto, attraverso complicate strutture microscopiche, con il circolo sanguigno. Qui avvengono gli scambi gassosi che consentono al sangue di liberarsi dell’anidride carbonica (prodotto di scarto del metabolismo cellulare) e arricchirsi di ossigeno. Il sangue, grazie all’attività del cuore, torna verso l’organismo per irrorare tutti i distretti. Quando però l’ossigeno, per diversi motivi, non arriva in alcune aree, ci possono essere ripercussioni, anche gravi. Questa condizione porta il nome die non deve essere sottovalutata. Che cos’è l’Se i tessuti non ricevono ossigeno e nutrienti attraverso il sangue, l’attività stessa di ...