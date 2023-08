Irlanda-Italia oggi | Test Match rugby | orario 5 agosto | programma in chiaro | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Seconda tappa del percorso d’avvicinamento della Nazionalena dialla Coppa del Mondo di Francia 2023 che partirà a settembre e, a Dublino, secondoamichevole per gli azzurri di Kieran Crowley che affronteranno l’. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.00 Un classico del Sei Nazioni e un classico tra due squadre che però in chiave mondiale hanno obiettivi ben differenti. L’, vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni, arriva a Francia 2023 con i favori dei pronostici e, dopo aver fallito sin qui ogni appuntamento iridato, punta almeno a raggiungere quelle semifinali che non ha mai raggiunto prima. Gli azzurri, invece, sfideranno Namibia e Uruguay,...