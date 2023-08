Ad oggi, Jovanotti è ancora a Santo Domingo :che c'è il rischio di una trombosi , non può prendere un aereotornare in Italia. In questi giorni, quantomeno, il cantante ha ricevuto una ...... con un mercato estivo importante, l'avvio di stagione altalenante e il cambio in panchina poco dopo la pausal'All Star Game. L'arrivo di coach Quin Snyder ha in qualche modouna sterzata, ...Nel libro appenaalle stampe, invece, s'è lasciato andare anche a un giudizio. Ecco le sue parole di Emanuele Pieroni O ra che i risultati non arrivano, Marc Marquez è ricorso al marketing...

"Io dato per morto e il mio no a Ferrari" ilGiornale.it

Qual è la situazione economica europea: crisi o segnali di ripresa in vista In 5 grafici alcune risposte per capire se davvero c'è un allarme economia in Europa.Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.