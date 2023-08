Inter | tutto fatto per Samardzic

...ma quale pecora nera è bianca la pecora perchè spesso fa dormire sogni tranquilli anche seva ...allenato il Barcelona e l'uomo che lanciò nel grande calcio Luisito Suarez ex stella dell'. La ......da scrivere il futuro di Alvaro Morata: l'attaccante classe '92 nel corso di questa sessione estiva di calciomercato è stato accostato a molti club italiani. Ci hanno pensato Milan enell'...... Andre' Onana André Onana è passato dall'al Manchester United in questo mercato estivo; ... Come dico sempre, sono responsabile di, soprattutto quando subiamo gol. Sono il portiere, quindi ...

Calciomercato: Inter, tutto su Balogun. La Juve cede Zakaria, Roma su Arnautovic Virgilio Sport

L’Atalanta beffa l’Inter e si prende Gianluca Scamacca chiudendo l’accordo definitivo per il suo acquisto dal West Ham. Gasperini si ritrova un attacco tutto nuovo composto in poco più di 10 giorni a ...Incassate le ultime delusioni sui colpi che si sperava poter mettere a segno in attacco, lo Special One ora guarda in Inghilterra ...