Inter su Zapata? Parla l'agente | 'Non ci pensiamo | ha un obiettivo chiaro'

... ma Gasperini sembra avere dubbi sulle condizioni di Muriel e Duvan, quindi ha chiesto l'assalto ad una prima punta autentica come Scamacca. "Tre colpi in tre giorni":stravolta a tempo ...... il suo ingaggio libera di fatto la possibilità chevada al Monza per un ricambio nell'... Lo scatto che ha permesso di superare l', la giravolta del giocatore e il fatto che nella trattativa ...La società londinese si era praticamente già accordata con l', complice la strizzatina d'... A questo punto, si aspetta solo l'addio die Muriel per liberare due ingaggi: verso il Monza il ...

Gianluca Scamacca sceglie l'Atalanta, Inter al palo. Zapata verso il Monza Quotidiano Sportivo

I nerazzurri bergamaschi superano i vice campioni d’Europa nella trattativa per l’ex Sassuolo: sarà il giocatore con l’ingaggio più alto nella storia della Dea. Il cafetero, a questo punto, può andare ...Sandro Sabatini non è convinto che l’attacco dell’Inter sia competitivo a sufficienza per la stagione: le parole del giornalista Ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini si concentra sull’attacco ...