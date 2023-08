Inter | sfuma Scamacca | ora 3 nomi +1 per l’attacco Il preferito di Inzaghi

(Di sabato 5 agosto 2023)to Gianluca, sarebbero tre i(+1) nella lista dell’per rinforzaredi Simone– Secondo quanto riportato da SportMediaset, è corsa a tre per nuovo centravanti dell’to Gianluca, giocatore del West Ham verso l’Atalanta, il club nerazzurro si trova senza attaccante a due settimane dall’inizio del campionato. In lista ci sono tre(più Alexis Sanchez a zero, però il ritorno del cileno pare legato all’eventuale cessione di Joaquin Correa): si tratta di Folarin Balogun, Beto e Alvaro Morata. BALOGUN – L’americano di passaporto inglese costa un quarantina di milioni di euro ed è una seconda punta, mentre ai nerazzurri serve un vero numero ...

Dopo Lukakuanche Scamacca,senza bomber . Da Beto a Balogun, le alternative per l'attacco dell'. I tifosi dell'votano no a Beto . Dopo Lukakuanche Scamacca,..., dopo Samardzic è caccia a difensore e portiere . Milan: Krunic e De Ketelaere, è il momento delle uscite . Napoli: per la difesaDanso e c'è lo sfottò al Napoli . Roma, continua la ...... che approfitta di una direzione arbitrale che farà giurisprudenza contro l'per disintegrare ... In Champions Leagueil sogno ai quarti di finale contro il Milan, ma è comunque il risultato ...

MERCATO – Inter, sfuma Scamacca: l’attaccante ha scelto l’Atalanta Io Tifo Inter

L'Atalanta ha superato l'Inter nella corsa a Scamacca offrendo 30 milioni al west ham . Se sfuma l'attaccante ex Sassuolo, i nerazzurri milanesi sarebbero pronti a riallaccire le trattative con ...L'Inter è in difficoltà sulla ricerca dell'attaccante e dopo Scamacca e Lukaku, anche un altro obiettivo se ne va: pagano la clausola ...