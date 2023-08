Inter | Serena | “L’arrivo di Frattesi può preludere alla cessione di Barella”

(Di sabato 5 agosto 2023) L’ex attaccante di, Milan e Juventus, Aldo, ha parlato dei nerazzurri di Inzaghi. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “L’sta mettendo in piedi un centrocampo italiano con i controfiocchi. Puntare superò potrebbe anchea una futuradi. Ma il gioco di Inzaghi ha sempre previsto gli inserimenti e le conclusioni dei centrocampisti. Semmai il problema è che hai perso Dzeko, hai perso Lukaku e devi sempre spendere cinque o sei grandi occasioni per fare un gol”. SportFace.

Le parole di Federico Bernardeschi: "L’Inter è competitiva su tutti i fronti, è intervenuta dove aveva bisogno e farà altri colpi mirati" ...L'Inter investirà sei milioni di euro per il suo cartellino, anche se - secondo le ultime voci di mercato - non sfrutterà la clausola rescissoria, ma ci sarebbe un accordo con il Bayern Monaco per il ...