Inter | rispunta un difensore del Chelsea

Commenta per primo Torna di moda l'idea Roberto Pereyra per la Fiorentina. O meglio, forse non è mai tramontata.e Torino non hanno mai approfondito i discorsi per il centrocampista svincolato. Ecco perché il suo nome, scrive la Nazione, può entrare nei pensieri della Fiorentina per completare il ...Un disegno che punta alla ristrutturazione del Meazza e che, visto il no ribadito da Milan ealla riqualificazione dei tre anelli, è sempre rimasto un po' in disparte nel dibattito. Ma ora che ...CalciomercatoAlexis Sanchez per l'attaccoSi è raffreddata la pista Morata, mentre per Balogun l'Arsenal spara grosso. Restano in piedi anche le opzioni Beto e Scamacca. Alexis ...

Inter e Torino non affondano. Fiorentina, rispunta l'idea Pereyra Calciomercato.com

(Adnkronos) – Yann Sommer sarà il portiere dell’Inter. La società nerazzurra, secondo le ultime news del calciomercato 2023, ha raggiunto un accordo di massima con il Bayern Monaco per l’acquisto del ...Il cantiere della riforma riaprirà in autunno per la proroga di Quota 103 e la riforma degli anticipi pensionistici: si fa strada Quota 96 (ma non per tutti). Tutte le ipotesi sul tavolo: pro e contro ...