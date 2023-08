Inter Miami | licenziato addetto alle pulizie | aveva chiesto autografo a Messi

Ma la carriera del fuoriclasse argentino proseguirà nella Mls, il campionato statunitense, all'. Lo ha annunciato lui stesso e il 16 luglio c'è stata la presentazione ufficiale in Florida. ...Solo pochi giorni fa il calciatore argentino ha annunciato di essere entrato nei ranghi dell', la squadra fondata dal marito dell'ex Spice Girl. David Beckham e Victoria Beckham hanno ...Licenziato per aver chiesto l'autografo a Lionel Messi durante il turno di lavoro. Non ha fatto sconti l'nei confronti di un addetto alle pulizie dell'impianto DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale che quando ha visto l'argentino non ha saputo resistere alla tentazione di farsi lasciare un ...

Cristian Salamanca puliva i bagni vicino agli autobus, quando ha visto Messi: 'Mi hanno licenziato Ne è valsa la pena'. Avere l'autografo di Messi anche a costo del proprio lavoro. Perderlo per la fi ...