Inter-Egnatia | ultimo appuntamento del pre-campionato | info biglietti

(Di sabato 5 agosto 2023) Il via alla Serie A è ormai alle porte: dopo le amichevoli al Suning Training Centre e agli impegni sostenuti durante l'Japan Tour, la squadra nerazzurra si prepara ad affrontare gli ultimi due test in preparazione al debutto in, fissato per sabato 19 agosto alle 20:45 contro il Monza a San Siro. ULTIMA AMICHEVOLE – "Domenica 13 agosto alle 20:00 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara i nerazzurri affronteranno il Klubi Sportiv, club di Rrogozhinë che milita nella massima divisione albanese". Di seguito il link per acquistare il biglietto online per l'ultima amichevole: https://www.vivaticket.com/it/ticket/amichevole--2023--kf-/213675