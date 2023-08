Inter | Ausilio punta Balogun e chiede uno sforzo a Zhang

Sul giocatore ci sarebbe il forte pressing dell', che vorrebbe provare a strappare condizioni favorevoli con l'Arsenal. Infatti Giuseppe Marotta e Pierosembrerebbero intenzionati a ...Piero(LaPresse) - calciomercato.itCi sono, però, ancora dei giocatori che non rientrano esattamente nei piani dell'e fra questi, seppur giovane, c'è Lucien Agoumé. Il giocatore è ...MILANO - Con Scamacca che ha preferito un altro nerazzurro, quello dell' Atalanta , l'di Simone Inzaghi è alla ricerca di un attaccante che possa rimpolpare il reparto offensiva, ...e, ...

Inter, cena di mercato ad Appiano: Marotta, Ausilio e Baccin studiano le mosse con Inzaghi TUTTO mercato WEB

L'Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo e per cercare di capire come muoversi sul fronte calciomercato Inzaghi, Marotta e Ausilio si sono trattenuti insieme a ...L'Inter adesso deve rivedere i suoi piani di mercato per l'attacco, ma nessuno alla Pinetina si è fatto prendere dallo scoramento ...