Inter | Ausilio punta Balogun e chiede uno sforzo a Zhang | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 5 agosto 2023) 2023-08-05 22:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Scamacca è sfumato, l’ha scelto di non rilanciare e alla fine il classe 1999 si è unito all’Atalanta di Gasperini. Simone Inzaghi aspetta ancora la sua, lui che sognava Morata e che si sarebbe accontentato di Scamacca. A differenza di, che invece nella testa ha sempre e solo avuto Folarincome obiettivo numero uno dopo il grande tradimento di Lukaku. Differenza di vedute, perché il tecnico avrebbe gradito un profilo più esperto, un calciatore pronto, in grado di approcciare immediatamente alla Serie A nel migliore dei modi. Scamacca sarebbe stato il compromesso giusto per tutti, ma forse in viale della Liberazione gli avevano attribuito ...