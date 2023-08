Infortunio Anguissa | tifosi preoccupati | quando è previsto il rientro

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 5 agosto 2023) Diversi infortuni per il Napoli in questa prima settimana di preparazione atletica. L’ultimo calciatore ad essersi fermato è Frank Zambole cui condizioni sembrano più gravi del. I calciatori del Napoli sono attualmente in ritiro a Castel Di Sangro, dopo una prima fase di preparazione fisica svolta a Dimaro. Ora è il momento di mettersi in campo e di testare i lavori svolti quotidianamente anche tramite le amichevoli internazionali. Il Napoli è già sceso in campo contro l’Hatayspor e il Girona, mentre mancano ancora i test con l’Augsburg e l’Apollon Limassol. Le ultime sulle condizioni diIl centrocampista del Napoli, secondo quanto rivelato dal comunicato stampa rilasciato dalla società, ha rimediato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra, evidenziata tramite gli esami ...