(Di sabato 5 agosto 2023) Lo streamer Kai Cenat aveva promesso ai suoi 5 milioni di followers console e sedie da gaming. A Union Square - New York siuna vera e propria rivolta: necessario l'intervento della polizia

Lo streamer Kai Cenat aveva promesso ai suoi 5 milioni di followers console e sedie da gaming. A Union Square - New York si scatena una vera e propria rivolta: necessario l'intervento della poliziaIl libro di unper caso. Che cosa chiedono i follower 'Le domande sono migliaia e io ... Leisemi a chi compra il suo miele. 'È il modo più semplice che conosco di aiutare le api. ...L', riferisce l'agenzia Ansa, ha sei milioni e mezzo di follower su Twitch e vanta un numero di abbonamenti record con più di 300.000 persone che hanno pagato in febbraio per accedere ai ...

Influencer regala PlayStation e si scatena il panico La Gazzetta dello Sport

È finito con l'arresto dell'influencer Kai Cenat l'evento lanciato sui social media, che ha portato migliaia di persone a radunarsi a New York ...È finito con l'arresto dell'influencer Kai Cenat per 'incitamento alla rivolta' l'evento lanciato sui social media, che ha portato migliaia di persone a radunarsi nella centralissima Union Square, a M ...