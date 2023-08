Incinta la decima volta e condannata a 9 anni | niente carcere per una ladra bosniaca a Monza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 agosto 2023). Come Sophia Loren nella parte della contrabbandiera in “Ieri, oggi e domani”. Per lain gravidanza, una donna serba di 32, ha evitato ilperché in gravidanza. La donna deve scontare una condanna a 9di reclusione per scippi e reati contro la persona, ma èdel decimo figlio e, per questo, anche questanon finirà in. Il caso arriva da. Una lunga “carriera” Gli investigatori della Questura hanno accertato che la donna aveva preso la camera di un albergo e aveva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Imperia, per scontare, appunto, una condanna a 9diper reati contro il patrimonio ...