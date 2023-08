Incidenti sulla A1 e code di km | sabato  da «bollino nero» Il traffico in tempo reale

(Di sabato 5 agosto 2023) L'esodo dei vacanzieri è iniziato all'alba. Quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località turistiche

...all'insegna della sicurezza stradale volta a ridurre il numero di vittime causati da. Per ...sono stati inseriti contenuti grafici che riassumono le principali regole di comportamento......all'insegna della sicurezza stradale volta a ridurre il numero di vittime causati da. Per ...sono stati inseriti contenuti grafici che riassumono le principali regole di comportamento...Glipeggiorano situazione già congestionata Molte le code già segnalate , in due casi provocati daavvenuti durante la notte o all'alba. Sull'A1 Milano - Napoli , tra Rioveggio e ...

Incidente mortale sulla A1, all'altezza di Bologna: una vittima nello ... Fanpage.it

Grave incidente stradale nella notte sulla Fondo Valle Sele, la provinciale che collega l’Alta Irpinia alla provincia di Salerno. Un furgone ha sbandato e dopo aver abbattuto le barriere di protezione ...Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di ieri, sulle Alpi Lepontine, al confine tra la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il canton Ticino. A perdere la vita è stata una donna di 35 anni di ...