Incidente Ragusa | auto si schianta contro un furgone

stradale ieri sera, intorno alle 23:30, sulla statale 514. A scontrarsi, in territorio di ... I due feriti sono stati portati in ospedale aCHIARAMONTE -venerdì sera sulla statale 514, in territorio di Chiaramonte, con uno scontro tra una ... I 2 feriti sono stati portati in ospedale asulla Statale 514- Catania, subito dopo la stazione di servizio Lukoil, in territorio di Chiaramonte Gulfi, ieri sera intorno alle 23.30. Due auto, una Lancia Y e una Panda, guidate ...

Incidente fra camion e furgone all’ingresso di Ragusa: un ferito in condizioni serie, elisoccorso RagusaOggi

Incidente stradale stamattina intorno alle ore 10 in contrada Magnì sulla Sp25, La Ragusa-Marina di Ragusa. Un ferito ...Grave incidente della strada sulla Ragusa-Marina di Ragusa. A scontrarsi un camion e un furgone. La strada è in questo momento quasi del tutto chiusa al traffico. Sul posto i Vigili del Fuoco e i ...